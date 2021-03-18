Степанов про спалах COVID в Україні: буде тривати до кінця квітня
В Україні до кінця квітня буде спостерігатися спалах коронавірусу. При цьому міністр охорони здоров'я Максим Степанов не вважає, що зараз необхідний загальнонаціональний карантин.
Про це Степанов заявив в ефірі "ТСН".
Міністр зазначив, що локдаун не потрібно буде вводити, якщо на регіональному рівні будуть дотримуватися тих обмежень, які там введені.
"У нас складний період. COVID-19 - це не іграшки, не жарти. Цей складний період у нас точно буде тривати десь майже до кінця квітня. Головне - це зберегти якомога більше життів українців", - заявив Степанов.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксували 15 053 нових випадки COVID-19. Це максимум з початку року.
При цьому прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що загальнонаціональний карантин може не знадобитися, але зараз необхідно обмежити соціальні контакти між громадянами.
Раніше РБК-Україна писало, що найближчими днями у великих українських містах місцева влада своїми рішеннями введуть карантинні обмеження "червоної зони". Також можливе посилення карантину по всій країні.