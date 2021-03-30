RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Україні прирівняли електронні паспорти до звичайних

Автор: Юлія Струк

Верховна рада схвалила в другому читанні законопроект про продовження використання цифрових паспортів. Йдеться про проект закону №4355.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

"За" проголосували 302 нардепа.

Закон дозволив відображення в електронній формі інформації, що міститься у паспорті громадянина в формі картки, в паспорті громадянина України для виїзду за кордон, а також в інших документах, у яких відображається інформація про реєстраційний номер облікової картки платника податків та/або про зареєстроване місце проживання (е-паспорт і е-паспорт для виїзду за кордон).

На цей час використання е-паспортів відбувається у рамках реалізації експериментального проекту, передбаченого постановою Кабінету міністрів від 15 квітня 2020 року.

"Проект є тимчасовим, що унеможливлює використання громадянами України е-паспорта і е-паспорта для виїзду за кордон після 2021 року", - підкреслюється у пояснювальній записці.

Прикінцевими положеннями передбачено, що закон набере чинності з 23 серпня 2021 року. Однак один з пунктів документу набере чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, Рада прийняла цей закон за основу на початку лютого.

Як писало РБК-Україна, в кінці квітня минулого року в мобільному додатку "Дія" стали доступні цифрові документи громадянина України.

Так, уряд визнав офіційними документами внутрішній і закордонний паспорти в додатку "Дія".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України паспортВерховна Рададія
Читайте також
Рада взялася за податкову амністію для українців: що це означає
Мораторій на приватизацію: які держпідприємства опиняться у переліку
Прогноз погоди