В Україні прирівняли е-паспорти до паперових: де ними можна скористатися

Презідент України Володимир Зеленський 15 квітня підписав закон, який прирівнює цифрові паспорти (е-паспорти) до паперових . Серед переваг цього документа відзначені захищеність від підробки і зручність використання.

"Володимир Зеленський підписав закон" Про внесення змін до закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" № тисяча триста шістьдесят вісім-их, який парламент ухвалив 30 березня 2021 ", - наголошується в повідомленні.

Відзначається, що підписаний президентом закон закріплює на законодавчому рівні визначення внутрішнього і закордонного е-паспорта, і прирівнює їх до паперових аналогів. Цей документ українці зможуть використовувати в наступних випадках:

при подорожі по Україні;

під час медичного обслуговування або для здійснення банківських операцій;

отримувати адміністративні, готельні, телекомунікаційні та інші послуги, включаючи отримання покупок з інтернет-магазинів;

е-паспорт також дозволить підтвердити особистість на запит поліції та інших правоохоронних органів.

В Офісі президента наголосили, що е-паспорти доступні тільки тим українцям, які мають ID-карту або біометричний закордонний паспорт. Серед основних переваг цифрового документа зазначаються: захищеність від підробок, простота отримання і зручність використання.

Закон набирає чинності 23 серпня 2021.