В Україні прирівняли е-паспорти до паперових: де ними можна скористатися
Презідент України Володимир Зеленський 15 квітня підписав закон, який прирівнює цифрові паспорти (е-паспорти) до паперових. Серед переваг цього документа відзначені захищеність від підробки і зручність використання.
Про це повідомив прес-центр Офісу президента.
"Володимир Зеленський підписав закон" Про внесення змін до закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" № тисяча триста шістьдесят вісім-их, який парламент ухвалив 30 березня 2021 ", - наголошується в повідомленні.
Відзначається, що підписаний президентом закон закріплює на законодавчому рівні визначення внутрішнього і закордонного е-паспорта, і прирівнює їх до паперових аналогів. Цей документ українці зможуть використовувати в наступних випадках:
- при подорожі по Україні;
- під час медичного обслуговування або для здійснення банківських операцій;
- отримувати адміністративні, готельні, телекомунікаційні та інші послуги, включаючи отримання покупок з інтернет-магазинів;
- е-паспорт також дозволить підтвердити особистість на запит поліції та інших правоохоронних органів.
В Офісі президента наголосили, що е-паспорти доступні тільки тим українцям, які мають ID-карту або біометричний закордонний паспорт. Серед основних переваг цифрового документа зазначаються: захищеність від підробок, простота отримання і зручність використання.
Закон набирає чинності 23 серпня 2021.
Нагадаємо, законопроект про цифрових паспорти Верховна рада схвалила в другому читанні в кінці березня.
Як писало РБК-Україна, в кінці квітня минулого року в мобільному додатку "Дія" стали доступні цифрові документи громадянина України.
Так, уряд визнав офіційними документами внутрішній і закордонний паспорти в додатку "Дія".