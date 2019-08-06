В Україні призупинена видача водійських прав

В Україні призу пинена видача водійських прав через збій в роботі Національної автоматизованої інформаційної системи (НАІС). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Міністерства внутрішніх справ України в Facebook.

Як повідомили у МВС, Національна автоматизована інформаційна система сьогодні, 6 серпня, працює з перебоями, через це надання низки послуг сервісних центрів МВС є неможливим.

Мова йде про:

видачу посвідчення водія на право керування транспортними засобами;

обмін та заміну посвідчення водія на право керування транспортними засобами;

видачу свідоцтва про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів.

"Сервісні центри МВС відновлять обслуговування клієнтів у звичному режимі як тільки роботу НАІС МВС України буде налагоджено", - повідомили у МВС.

Нагадаємо, в квітні поточного року Кабінет міністрів України посилив контроль над видачею водійських прав. Зокрема, мова йде про вимоги до реєстрації навчальних груп в сервісному центрі МВС, її необхідно провести до початку занять.

Крім того, в квітні в Україні було змінено порядок видачі водійських прав. Зокрема, іспити в автошколах фіксуються на відео, а термін дії отриманого в автошколі свідоцтва про закінчення навчання скорочений до двох років.