МВД приостановило выдачу водительских прав из-за сбоя
В Украине приостановлена выдача водительских прав из-за сбоя в работе Национальной автоматизированной информационной системы (НАИС). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Министерства внутренних дел Украины в Facebook.
Как сообщили в МВД, Национальная автоматизированная информационная система сегодня, 6 августа, работает с перебоями, поэтому предоставление ряда услуг сервисных центров МВД невозможно.
Речь идет о:
"Сервисные центры МВД восстановят обслуживание клиентов в обычном режиме как только работу НАИС МВД Украины будет налажена", - сообщили в МВД.
Напомним, в апреле текущего года Кабинет министров Украины ужесточил контроль над выдачей водительских прав. В частности, речь идет о требованиях к регистрации учебных групп в сервисном центре МВД, ее необходимо провести до начала занятий.
Кроме того, в апреле в Украине был изменен порядок выдачи водительских прав. В частности, экзамены в автошколах фиксируются на видео, а срок действия полученного в автошколе свидетельства об окончании обучения сокращен до двух лет.