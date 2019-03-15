В Україні припинила повноваження третина складу окружних комісій

Перед виборами 2019 відбувається велика кількість змін у складі комісій

За две недели до выборов 2019 в Украине почти треть членов окружных комиссий досрочно прекратила полномочия. Об этом на пресс-конференции заявил замглавы ЦИК Евгений Радченко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, по состоянию на 15 марта досрочно приостановили полномочия 2 428 членов окружных комиссий.

"Это составляет почти треть от их первоначального состава. Это много и означает, что они не очень ответственно относятся к своим обязанностям. На данный момент количество изменений является вопиющим", - добавил Радченко.

Напомним, ранее в ЦИК спрогнозировали, сколько военных на Донбассе проголосуют на специальных участках. Ожидается, что в голосовании примут участие около 47 тыс. военных в зоне проведения операции Объединенных сил.

"Ориентировочное количество - 47 тысяч избирателей. Эти военные не могут оставлять позиции и части, чтобы проголосовать на обычных участках. Протоколы будут сдаваться в окружную комиссию на той территории, как обычно", - отметили в ЦИК.

Отметим, предполагаемые расходы ЦИК на выборы 2019 превышают 280 млн гривен.