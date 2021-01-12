В Україні попередили про лід на водосховищах

Синоптики попередили про погіршення погоди в Україні з середи. Очікується поява та посилення льодових явищ на водосховищах.
Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Як повідомляється, від завтра і до 15 січня на Київському, Канівському, Кременчуцькому, Кам’янському водосховищах з'являтиметься лід. Причиною тому є зниження температури.
Крім того, льодові явища у вигляді заберегів, припаю, льодоходу очікуються на Дніпровському та Каховському водосховищах з 16 по 18 січня.
Нагадаємо, погода в Україні незабаром серйозно зміниться з приходом лютих морозів. Синоптики прогнозують, що в деяких регіонах термометри покажуть до -20 градусів.
Також повідомлялось, що в Україну йдуть морози та мокрий сніг. Синоптики прогнозують морози до -20 градусів попередньо на Старий Новий рік, 14 січня.
Сьогодні ж на південно-східній частині України очікується сніг з дощем. Температура повітря вдень у регіонах буде становити від -2 до +4, а вночі на всій території країни спостерігатимуться заморозки.