В Україні попередили про лід на водосховищах

Фото: лід (pixabay)

Синоптики попередили про погіршення погоди в Україні з середи. Очікується поява та посилення льодових явищ на водосховищах.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, від завтра і до 15 січня на Київському, Канівському, Кременчуцькому, Кам’янському водосховищах з'являтиметься лід. Причиною тому є зниження температури.

Крім того, льодові явища у вигляді заберегів, припаю, льодоходу очікуються на Дніпровському та Каховському водосховищах з 16 по 18 січня.

Нагадаємо, погода в Україні незабаром серйозно зміниться з приходом лютих морозів. Синоптики прогнозують, що в деяких регіонах термометри покажуть до -20 градусів.

Також повідомлялось, що в Україну йдуть морози та мокрий сніг. Синоптики прогнозують морози до -20 градусів попередньо на Старий Новий рік, 14 січня.

Сьогодні ж на південно-східній частині України очікується сніг з дощем. Температура повітря вдень у регіонах буде становити від -2 до +4, а вночі на всій території країни спостерігатимуться заморозки.