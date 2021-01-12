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Сніг з дощем у двох областях та заморозки: прогноз погоди на сьогодні

Україна, Вівторок 12 січня 2021 08:00
Сніг з дощем у двох областях та заморозки: прогноз погоди на сьогодні
Фото: дівчина закриває обличчя від снігу (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 12 січня, на південно-східній частині України очікується сніг з дощем. Температура повітря вдень у регіонах буде становити від -2 до +4, а вночі на всій території країни спостерігатимуться заморозки.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За прогнозом синоптиків, сьогодні мокрий сніг вкриє Запорізьку та Херсонську області. У всіх інших областях буде похмуро та без опадів.

У західних регіонах температура повітря вдень коливатиметься від -1 до +4, а вночі від -5 до +1.

У центральних та північних областях температура повітря вдень становитиме від -2 до +1, а вночі стовпчики термометрів покажуть -5 -2 градуси.

У південних та східних регіонах температура повітря буде в межах -1 +4, а вночі вона очікується від -5 до +1.

Сніг з дощем у двох областях та заморозки: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз у Києві

У Київській області та у столиці сьогодні буде похмуро та сухо. Температура повітря вдень очікується від -2 до +1, а вночі від -6 до -2.

Сніг з дощем у двох областях та заморозки: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, погода в Україні до кінця тижня різко зміниться. Синоптики прогнозують сніг.

Крім того, в Україні з 15 по 20 січня очікується значне похолодання з нічними морозами до 18 градусів. Однак снігу синоптики не очікують.

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