Дощі в Закарпатській області і до +13 тепла: прогноз погоди на сьогодні

Фото: погода в Україні (РБК-Україна)

Сьогодні, 6 січня, в Україні буде похмуро та без опадів, окрім Закарпатської області - там дощі. Температура повітря у декількох південних регіонах підніметься до +13 градусів, а вночі на сході та півночі очікуються заморозки.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За прогнозом синоптиків, сьогодні у західних та південних областях температура повітря вдень буде коливатися від +4 до +13, а вночі вона буде від -2 до +7.

У центральних та північних областях температура повітря вдень буде від +1 до +7, а вночі від -4 до +3.

У східних областях температура повітря вдень становитиме від +1 до +9, а вночі вона буде в межах -3 -1.

Прогноз у Києві

У Києві та області сьогодні буде сухо. Температура повітря вдень очікується від +2 до +7, а вночі від -2 до +2.

Нагадаємо, в січні середня місячна температура в Україні очікується в межах 0-4 градусів морозу, у південній частині місцями 1-3 градусів тепла. Це на 2-2,5 градуса вище середніх багаторічних значень.