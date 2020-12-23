Мороз до -10 та дощ зі снігом: прогноз погоди на сьогодні

Фото: погода в Україні (РБК-Україна)

У середу, 23 грудня, переважно на всій території України очікуються опади. Температура повітря у регіонах коливатиметься від -4 до +7, а вночі у деяких регіонах стовпчики термометрів опустяться до -10.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Таким чином, сьогодні у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській та Хмельницькій областях буде йти дощ. Мокрим снігом сьогодні вкриє Вінницьку, Житомирську, Київську, Чернігівську, Сумську, Черкаську, Полтавську, Кіровоградську, Миколаївську та Одеську області. У всіх інших регіонах буде сухо, однак похмуро.

У західних областях температура повітря вдень очікується від +2 до +7, а вночі стовпчики термометрів покажуть -2 +2.

У центральних та південних областях температура повітря вдень коливатиметься від -2 до +3, а вночі від -9 до -1.

У східних та південних областях температура повітря вдень буде в межах -4 +2 градуси, а вночі -10 -1.

Прогноз у Києві

У Києві та області сьогодні буде сніг з дощем. Температура повітря вдень становитиме від -1 до +2, а вночі від -5 до -1.

Нагадаємо, в Україні 23 грудня очікується погіршення погодних умов. Синоптики попередили про ожеледицю на дорогах.

Також раніше повідомлялось, що в Україні протягом тижня очікуються опади у вигляді дощів та снігу. До середини тижня прогнозують потепління, ближче до кінця - знову похолодання.