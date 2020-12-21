Дощі, сніг і заморозки: погода в Україні на тиждень

Фото: сніг (РБК-Україна)

В Україні протягом тижня очікуються опади у вигляді дощів та снігу. До середини тижня прогнозують потепління, ближче до кінця - знову похолодання.

Про це свідчать дані Українського Гідрометцентру.

Погода на 22 грудня

Опади прогнозуються на заході, сході і півдні країни. У центральних і північних областях буде сухо. Дощі очікуються у Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській та Чернівецькій областях. У Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та Криму - сніг.

Температура повітря на заході країни буде 0+5 градусів вдень, вночі +1-3. У центральних областях+1-2 градуси вдень, -2-5 вночі. На півночі і сході очікується похолодання - вдень -1-5, вночі -5-10. У південних областях стовпчики термометрів вдень покажуть +1-1, вночі -1-4.

Погода на 23 грудня

У середу в Україні дощитиме на заході, півночі та в центральних областях. У Вінницькій, Житомирській, Київській, чернігівській, Сумській, Черкаській та Кіровоградській областях - мокрий сніг.

Температура повітря на заході буде коливатися від +4 до +6, вдень, +2-1 вночі. У північних і центральних областях буде +1-1 вдень, -1-5 вночі. У Харківській, Луганській і Донецькій областях очікується -1-3 вдень, -5-7 вночі. На півдні країни термометри покажуть 0+2 вдень, -2-4 вночі.

Погода на 24 грудня

На всій території країни дощі, в центрі і на сході - мокрий сніг. На заході очікується потепління вдень +5+8 градусів, вночі +3+5. У центральних і північних областях - +2+5 вдень -3+1 вночі. На півдні прогнозують +4+6 градусів тепла вдень +1-1 вночі.

Погода на 25 грудня

На Різдво всю територію країни накриють дощі, місцями очікується мокрий сніг. На заході, півночі та в центральних областях вдень стовпчики термометрів покажуть +2+5 градусів, у Сумській області 0+2. У східних областях вдень від -3 до +3, вночі -2-6. На півдні країни +5+9 градусів, вночі +1+5.

Погода на 26 грудня

У суботу в Україні очікується похолодання. Температура повітря вдень становитиме від -1 до +3 на заході, в центральних і північних областях, на сході і півдні буде тепліше - +3+8 градусів. Сухо буде тільки в Закарпатській, Хмельницькій, Вінницькій та Черкаській областях. На решті території прогнозують сніг, мокрий сніг і дощ.

Нагадаємо, сьогодні в Україні очікується сніг в північних і східних областях, температура повітря коливатиметься від -4 до +5 градусів, вночі очікуються заморозки.