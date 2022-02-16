Держава готова допомогти провайдерам боротися з кібератаками, - Демедюк

"Ми можемо запропонувати функції забезпечення стабільної роботи. Якщо ви провайдери і Ваші можливості не справляються з атаками, то ви можете звернутися в НКЦК (Національний координаційний центр кібербезпеки при РНБО, - ред.), ми скоординуємо вас з установами, які забезпечать стабільну роботу вашого ресурсу", - заявив він.