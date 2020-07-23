В Україні з'являться нові військові звання: закон частково набрав чинності

В Україні з'являться нові військові звання уже з 1 жовтня 2020 року. Відповідний закон сьогодні частково набрав чинності.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Повною мірою документ набере чинності з 1 жовтня. Закон змінює і доповнює Статут внутрішньої служби Збройних сил України, Дисциплінарний статут ЗСУ, Стройовий статут ЗСУ, Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України та закон "Про військовий обов'язок і військову службу". Нові звання встановлюються відповідно до військових звань, прийнятих у провідних країнах-членах НАТО.

З жовтня в армії будуть такі звання: полковники, капітани 1 рангу, бригадні генерали, комодор, генерал-майори, контр-адмірали, генерал-лейтенанти, віце-адмірали.

Звання "генерал-полковники, адмірали, генерали армії України" замінять генералами і адміралами, а "генерал-полковник" - званням генерал-лейтенант.

Статут внутрішньої служби також змінили в частині переліку військових звань ЗСУ, зокрема до звань у вищому офіцерському складі додано звання бригадний генерал, генерал (армійське звання) і коммадор (корабельне звання).

Нагадаємо, на початку червня Верховна рада прийняла в другому читанні відповідний законопроект №2247.

Як писало РБК-Україна раніше, в першому читанні цей проект парламентарії схвалили в кінці грудня 2019 року, віддавши за нього 267 голосів.

Як писало РБК-Україна, в жовтні минулого року Рада схвалила закон про модернізацію сержантській служби в Збройних силах України.