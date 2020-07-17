В Україні з'являться нові райони: Рада схвалила постанову

В Україні з'являться нові райони. Верховна рада схвалила за основу і в цілому відповідну постанову Кабінету міністрів.

Про це повідомляє РБК-Україна.

"За" проголосували 238 парламентаріїв.

Суть проекту

Зокрема, в АР Крим та областях створять 129 районів, з них 17 - на тимчасово окупованій території АРК, Донецької та Луганської областей. При цьому існуючі 490 районів ліквідуються.

У постанові зазначено, що кордони районів встановлюються по зовнішньому кордоні територій сільських, селищних, міських територіальних громад, що входять до складу відповідного району.

"Вибори депутатів районних рад районів, які були ліквідовані відповідно до цієї постанови, не проводяться", - зазначено в документі.

Згідно з документом, ліквідація і утворення районів на тимчасово окупованих територіях АР Крим, Донецької та Луганської областей проводиться після повернення цих територій під загальну юрисдикцію України.

Вплив на бюджет

Утворення нових районів не вимагає додаткових витрат з державного або місцевих бюджетів.

За попередніми оцінками, зменшення кількості районних рад призведе до зниження витрат місцевих (районних) бюджетів: у 2021 році - на 1,4 млрд грн, у 2022 році - на 1,4 млрд грн, а в 2023 році - на 1,5 млрд грн.

Відзначимо, Кабінет міністрів перейшов до нового етапу реформи децентралізації по формуванню субрегіонального рівня, на якому планується втричі скоротити кількість районів.

Як писало РБК-Україна, в парламенті раніше розвінчали основні міфи про створення нових районів у державі.

Нагадаємо, 15 липня Рада відкликала з порядку денного цю постанову.