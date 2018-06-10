В Україні почали діяти зміни до законодавства про психіатричну допомогу

Зокрема, закон скасовує стерилізацію недієздатної людини за згодою її опікуна

В Україні введено в дію закон № 2205-VIII, який передбачає зміни законодавства про надання психіатричної допомоги. Відповідний закон опубліковано на сайті Верховної ради України.

Документ передбачає скасування стерилізації недієздатної людини за згодою її опікуна, а також переводить ряд звернень та угод у суто письмову форму.

Крім того, вводиться можливість припинити примусове лікування психіки, якщо суд задовольнить відповідну заяву людини або його законного представника.

Так, з цивільного кодексу вилучається норма про стерилізацію недієздатної особи за наявності медичних показань за згодою її опікуна.

Згідно з документом, держава повинна гарантувати людям з психічним розладом належне фінансове забезпечення надання психіатричної допомоги; не тільки встановлювати квоти на працівників-інвалідів, які страждають на психічні розлади, але і перевіряти дотримання цих квот.

Раніше в законодавстві було прописано створення "психіатричних закладів та надання психіатричної допомоги гарантованого рівня". Документ передбачає створення установ з надання психіатричної допомоги, соціального захисту та загальноосвітніх навчальних закладів для осіб, які страждають психічними розладами.

Закон переводить ряд прохань/згод у письмову форму - раніше було достатньо усних або "свідомих". Це стосується, зокрема, застосування методів діагностики і лікування, які становлять підвищений ризик для здоров'я людини.

Психіатричний огляд, амбулаторна психіатрична допомога надається людині від 14 років по його прохання або з його усвідомленого письмової згоди; до 14 років - на прохання або за згодою його батьків; недієздатної особи - його законного представника.

Нагадаємо, раніше виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розвінчала шість міфів про психічне здоров'я людини.