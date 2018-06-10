Социальные страницы
Курси валют
USD
26.23
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.23
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.12
Курс евро
Покупка 30.47
Продажа 31.12
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3072.07
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.23
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.23
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.12
Курс евро
Покупка 30.47
Продажа 31.12
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3072.07
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

В Україні почали діяти зміни до законодавства про психіатричну допомогу

НовиниСуспільство    10.06.2018 - 11:16
Фото: ілюстративне фото (УНІАН)
Фото: ілюстративне фото (УНІАН)

Зокрема, закон скасовує стерилізацію недієздатної людини за згодою її опікуна

В Україні введено в дію закон № 2205-VIII, який передбачає зміни законодавства про надання психіатричної допомоги. Відповідний закон опубліковано на сайті Верховної ради України.

Документ передбачає скасування стерилізації недієздатної людини за згодою її опікуна, а також переводить ряд звернень та угод у суто письмову форму.

Крім того, вводиться можливість припинити примусове лікування психіки, якщо суд задовольнить відповідну заяву людини або його законного представника.

Так, з цивільного кодексу вилучається норма про стерилізацію недієздатної особи за наявності медичних показань за згодою її опікуна.

Згідно з документом, держава повинна гарантувати людям з психічним розладом належне фінансове забезпечення надання психіатричної допомоги; не тільки встановлювати квоти на працівників-інвалідів, які страждають на психічні розлади, але і перевіряти дотримання цих квот.

Раніше в законодавстві було прописано створення "психіатричних закладів та надання психіатричної допомоги гарантованого рівня". Документ передбачає створення установ з надання психіатричної допомоги, соціального захисту та загальноосвітніх навчальних закладів для осіб, які страждають психічними розладами.

Закон переводить ряд прохань/згод у письмову форму - раніше було достатньо усних або "свідомих". Це стосується, зокрема, застосування методів діагностики і лікування, які становлять підвищений ризик для здоров'я людини.

Психіатричний огляд, амбулаторна психіатрична допомога надається людині від 14 років по його прохання або з його усвідомленого письмової згоди; до 14 років - на прохання або за згодою його батьків; недієздатної особи - його законного представника.

Нагадаємо, раніше виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розвінчала шість міфів про психічне здоров'я людини.

Масове отруєння в Черкасах: з лікарень виписали всіх постраждалих В Україні близько 3,5 млн осіб вже підписали договори з лікарями
Теги публікації: лечение, больница, психиатрия, Закон  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
У мережі з'явилося відео затримання догхантера Святогора
У мережі показали переповнені пляжі в Одесі (відео)
Королева Єлизавета ІІ перенесла серйозну операцію
"Неможливо більше приховувати!": у мережі висміяли український телеканал за абсурдний сюжет (відео)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Погоджуюся