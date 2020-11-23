Лікарні отримали понад 1,3 млрд гривень за психіатричну допомогу українцям

Фото: лікарі (Віталій Носач/РБК-Україна)

Лікарні з квітня отримали понад 1,3 млрд гривень за психіатричну допомогу українцям. За пакетом "Психіатрична допомога дорослим і дітям" цього року Нацслужба здоров'я уклала договори зі 198 медичними закладами.

Про це повідомляє прес-служба НСЗУ.

Вказано, що з 1 квітня цього року медзаклади, які надають психіатричну допомогу, почали працювати за договором з Нацслужбою здоров'я. Такі заклади можуть лікувати пацієнта у стаціонарі, а також надавати допомогу амбулаторно, якщо стан людини дозволяє це зробити. Це означає, що зникає мотивація не виписувати пацієнта зі стаціонару без медичних показів, адже зайняте ліжко більше не оплачується.

"За пакетом "Психіатрична допомога дорослим і дітям" НСЗУ уклала договори зі 198 медичними закладами. З них 64 - це монопрофільні психіатричні заклади, ще 20 - наркологічні, решта - багатопрофільні лікарні. За цим напрямом з початку квітня медзаклади отримали 1 млрд 324 млн грн", - сказано у повідомленні.

За Програмою медичних гарантій, психіатрична допомога для пацієнта - і в стаціонарі, і амбулаторно, є безоплатною.

"Щоб отримати медичну допомогу можна звернутись до сімейного лікаря, який за необхідності випише направлення на госпіталізацію. Або самостійно звернутись до лікаря-психіатра. Направлення до цього спеціаліста не потрібне", - інформують у відомстві.

НСЗУ зазначає, що пацієнт також може самостійно звернутись до медзакладу, який надає психіатричну допомогу. Також безоплатною психіатрична допомога буде для пацієнтів, яких доставила до медзакладу бригада швидкої медичної допомоги.

Нагадаємо, у червні 2018 року в Україні ввели в дію закон № 2205-VIII, який передбачає зміни законодавства про надання психіатричної допомоги. Документ передбачає скасування стерилізації недієздатної людини за згодою її опікуна, а також переводить ряд звернень та угод у суто письмову форму.