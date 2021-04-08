В Україні з'являться мобільні команди з надання психіатричної допомоги
Національна служба здоров’я повідомляє, що в Україні з'являться мобільні команди з надання психіатричної допомоги. За роботу однієї мобільної команди НСЗУ заплатить медичному закладу 50 535 гривень на місяць.
Вказано, що у Програмі медичних гарантій-2021 впроваджується новий пакет - "Психіатрична допомога, яка надається мобільними мультидисциплінарними командами". Він почне діяти з 1 липня.
"Після завершення гострого перебігу хвороби мобільна мультидисциплінарна команда виїжджатиме до пацієнта і надаватиме йому допомогу за місцем перебування відповідно до індивідуального плану лікування, складеного у співпраці з пацієнтом", - інформують у НСЗУ.
Щоб отримати послуги за цим пакетом, необхідно мати направлення сімейного лікаря, педіатра, з якими підписано декларацію, або ж направлення лікаря-психіатра чи лікаря-психіатра дитячого.
Безоплатними для пацієнта будуть такі медичні послуги:
- психіатричний огляд та допомога;
- індивідуальний план лікування і реабілітації - із залученням самого пацієнта або його законного представника;
- проведення необхідних психодіагностичних тестів у динаміці;
- контроль за станом пацієнта, амбулаторні візити до одужання або стійкої ремісії.
Крім того, родичі або законні представники особи з розладами психіки та поведінки можуть розраховувати на психологічну підтримку медиків мобільної бригади. Їх навчать технікам самодопомоги та методам психологічної підтримки.
Команда також визначатиме потребу у фармакотерапії, призначатиме медикаментозне лікування, за потреби направлятиме на стаціонарне лікування або на отримання паліативної допомоги.
До складу мобільної мультидисциплінарної команди мають входити щонайменше 4 особи з переліку:
- лікар-психіатр або лікар-психіатр дитячий;
- лікар-психолог або лікар-психотерапевт або психолог;
- медична сестра;
- фахівець з соціальної роботи або соціальний працівник.
Нагадаємо, з квітня по листопад 2020 року лікарні отримали понад 1,3 млрд гривень за психіатричну допомогу українцям.
Як писало РБК-Україна, у червні 2018 року в Україні ввели в дію закон № 2205-VIII, який передбачає зміни законодавства про надання психіатричної допомоги. У ньому прописане скасування стерилізації недієздатної людини за згодою її опікуна та переведення ряду звернень та угод у суто письмову форму.