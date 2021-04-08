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В Украине появятся мобильные команды по оказанию психиатрической помощи

Новина українською → Украина, Четверг 08 апреля 2021 15:40
В Украине появятся мобильные команды по оказанию психиатрической помощи Фото: мобильные команды по оказанию психиатрической помощи появятся в Украине (freepik.com)
Автор: Юлия Струк

Национальная служба здоровья сообщает, что в Украине появятся мобильные команды по оказанию психиатрической помощи. За работу одной мобильной команды НСЗУ заплатит медицинскому учреждению 50 535 гривен в месяц.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Указано, что в Программу медицинских гарантий-2021 внедряется новый пакет - "Психиатрическая помощь, оказываемая мобильными мультидисциплинарными командами". Он начнет действовать с 1 июля.

"После завершения острого течения болезни мобильная мультидисциплинарная команда будет выезжать к пациенту и предоставлять ему помощь по месту пребывания в соответствии с индивидуальным планом лечения, составленным в сотрудничестве с пациентом", - информируют в НСЗУ.

Для получения информации по этому пакету, необходимо иметь направление семейного врача, педиатра, с которыми подписана декларация, или направление врача-психиатра или врача-психиатра детского.

Бесплатными для пациента будут такие медицинские услуги:

  • психиатрическое освидетельствование и помощь;
  • индивидуальный план лечения и реабилитации - с привлечением самого пациента или его законного представителя;
  • проведение необходимых психодиагностических тестов в динамике;
  • контроль за состоянием пациента, амбулаторные визиты к выздоровлению или стойкой ремиссии.

Кроме того, родственники или законные представители лица с расстройствами психики и поведения могут рассчитывать на психологическую поддержку медиков мобильной бригады. Их научат техникам самопомощи и методам психологической поддержки.

Команда также будет определять потребность в фармакотерапии, назначать медикаментозное лечение, при необходимости направлять на стационарное лечение или на получение паллиативной помощи.

В состав мобильной мультидисциплинарной команды должны входить не менее четырех лиц из перечня:

  • врач-психиатр или врач-психиатр детский;
  • врач-психолог или врач-психотерапевт или психолог;
  • медицинская сестра;
  • специалист по социальной работе или социальный работник.

Напомним, с апреля по ноябрь 2020 больницы получили более 1,3 млрд гривен за психиатрическую помощь украинцам.

Как писало РБК-Украина, в июне 2018 года в Украине ввели в действие закон №2205-VIII, предусматривающий изменения законодательства о предоставлении психиатрической помощи. В нем прописана отмена стерилизации недееспособного человека с согласия его опекуна и перевод ряда обращений и сделок в сугубо письменную форму.

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