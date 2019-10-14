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В Україні з'явиться сервіс прокату електросамокатів Lime

Новини » Суспільство    14.10.2019 - 16:37
В Україні з'явиться сервіс прокату електросамокатів Lime
Ілюстративне фото (instagram)

Сервіс дуже поширений в США і Європі

Американський стартап, сервіс по прокату електросамокатів Lime з'явиться в Україні у 2020 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Іnstagram власника Cascade Investment Fund Віталія Хомутинника.

"У наступному раунді вони залучать ще 500 млн доларів для розширення в Європі і я точно знаю, що цей сервіс з'явиться в Україні в наступному році", - уточнив Хомутинник.

Компанія Lime - американський стартап, світовий лідер сервісу спільної оренди електросамокатів, який дуже поширений в США і Європі. У лютому 2019 року Lime отримала 310 млн доларів від групи інвесторів. В результаті чого оцінка Lime зросла до 2,4 млрд доларів.

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Новини України Виталий ХомутынникLime
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