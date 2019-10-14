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В Украине появится сервис проката электросамокатов Lime

Новости » Общество    14.10.2019 - 16:37
В Украине появится сервис проката электросамокатов Lime
Иллюстративное фото (instagram)

Сервис очень распространен в США и Европе

Американский стартап, сервис по прокату электросамокатов Lime появится в Украине в 2020 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Іnstagram собственника Cascade Investment Fund Виталия Хомутынника.

"В следующем раунде они привлекут еще 500 млн долларов для расширения в Европе и я точно знаю, что этот сервис появится в Украине в следующем году", - уточнил Хомутынник.

Компания Lime - американский стартап, мировой лидер сервиса совместной аренды электросамокатов, который очень распространен в США и Европе. В феврале 2019 года Lime получила 310 млн долларов от группы инвесторов. В результате чего оценка Lime выросла до 2,4 млрд долларов.

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Новости Украины Виталий ХомутынникLime
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