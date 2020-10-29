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В Україні можуть запровадити ринок віртуальних активів

Україна, Четвер 29 жовтня 2020 16:26
В Україні можуть запровадити ринок віртуальних активів
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Україні можуть запровадити ринок віртуальних активів. Комітет Верховної ради з питань цифрової трансформації рекомендує ухвалити відповідний законопроект №3637.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Цей закон визначатиме права та обов’язки учасників ринку віртуальних активів, засади державної політики у сфері обігу віртуальних активів.

"Його прийняття забезпечить баланс інтересів учасників ринку та сприятиме надходженню інвестицій в Україну. Після обговорення комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній раді прийняти за основу доопрацьований проект закону", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, у 2018 році комітет з питань інформатизації та зв’язку рекомендував Верховній раді України ухвалити законопроект № 9083 щодо оподаткування операцій з віртуальними активами в Україні.

Як писало РБК-Україна, наприкінці вересня Рада схвалила законопроект про регулювання вартості інтернету і мобільного зв'язку. Відповідний проект №3014 "Про електронні комунікації" у другому читанні підтримали 260 нардепів.

Документ згодом дозволить Україні інтегруватися у єдиний цифровий ринок Євросоюзу, оскільки імплементує норми Європейського кодексу електронних комунікацій, який впроваджується у Європі до кінця 2020 року.

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