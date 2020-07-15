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В Україні з'явиться новий держорган: закон частково набрав чинності

Україна, Середа 15 липня 2020 16:34
В Україні з'явиться новий держорган: закон частково набрав чинності
Фото: в Україні з'явиться нацорган інтелектуальної власності (freepik.com)
Автор: Юлія Струк

Закон надав доручення Кабміну в рамках створення нового органу

В Україні з'явиться єдиний орган інтелектуальної власності. Відповідний закон сьогодні, 15 липня, частково набрав чинності.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Так, проект вчора опублікували у виданні "Голос України". Передбачено, що він набере чинності через три місяці з дня опублікування. Однак один з пунктів документа набрав чинності вже в середу.

Він стосується доручення Кабінету міністрів у рамках створення нового органу.

"Кабінету міністрів України: у тримісячний строк з дня опублікування закону забезпечити визначення держорганізації, яка виконує функції Національного органу інтелектуальної власності, за поданням центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності", - зазначено в тексті документа.

Крім того, КМУ зобов'язали в шестимісячний строк з дня опублікування документа привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим законом.

Відзначимо, закон вводить дворівневу систему державного управління сферою інтелектуальної власності. Відповідно до неї, Мінекономіки буде реалізовувати державну політику в сфері інтелектуальної власності.

А Національний орган інтелектуальної власності буде займатися видачею охоронних документів (патентів, свідоцтв) на об'єкти інтелектуальної власності.

При цьому орган функціонуватиме як юридична особа публічного права (державна організація) і буде належати до сфери управління Мінекономіки.

Нагадаємо, 16 червня Верховна рада схвалила даний проект закону в другому читанні.

Як писало РБК-Україна, в лютому нардепи прийняли цей проект за основу, його тоді підтримали 307 парламентаріїв.

Як писало РБК-Україна, в 2017 році в Євросоюзі заявили про занадто повільний прогрес України в реформі законодавства в сфері прав інтелектуальної власності.

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