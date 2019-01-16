Податкова створила сервіс із автоматичного заповнення декларацій

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Більшість даних щодо доходів за 2018 рік вже містяться в реєстрі

Державна фіскальна служба запровадила новий сервіс в Електронному кабінеті платника із автоматичного заповнення декларації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДФС.

Як зазначили в ДФС, сервіс передбачає часткове автоматичне заповнення декларації про майновий стан та доходи на підставі облікових даних платника, відомостей про отримані доходи, наявних у Державному реєстрі фізичних осіб та відомостей про об’єкти нерухомого чи рухомого майна.

Скористатися сервісом можуть фізичні особи, які зобов’язані подати річну податкову декларацію про майновий стан та доходи, особи, які мають право подати декларацію з метою отримання податкової знижки, та особи, які здійснюють незалежну професійну діяльністю.

Щоб подати декларацію в електронному вигляді з використанням сервісу автоматичного часткового заповнення, необхідно мати особистий електронний цифровий підпис.

"Слід зауважити, що інформація з Державного реєстру фізичних осіб, на підставі якої автоматично заповнюється декларація, може бути не повною, оскільки у Державному реєстрі не відображаються дані щодо доходів, отриманих від фізичних осіб та іноземні доходи. Тому при заповненні декларації будь-яке значення можна відкоригувати в ручному режимі", - додали в ДФС.

Нагадаємо, 1 січня 2019 року в Україні стартувала кампанія декларування громадянами доходів, отриманих у 2018 році.

За даними ДФС, у 2018 році громадянами України подано 622 тис. декларацій про доходи у 2017 році на суму 73,1 млрд грн, що на 9,9 млрд грн більше, ніж у попередньому році.