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Зеленський схвалив нову процедуру обрання керівників вишів: що зміниться

Новость на русском → Київ, Вівторок 23 лютого 2021 21:58
Зеленський схвалив нову процедуру обрання керівників вишів: що зміниться Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський сьогодні підписав закон, який передбачає оновлення процедури обрання керівників закладів вищої освіти в Україні. Документ запроваджує вибори у два тури.

Про це повідомив Офіс президента.

Згідно зі схваленим законом, якщо у виборах взяли участь двоє чи більше кандидатів, і жоден з них не набрав більш як 50% голосів від загальної кількості претендентів, то на сьомий календарний день після проведення першого туру проводиться другий тур виборів.

Участь у другому турі виборів будуть брати 2 кандидати, які в першому турі набрали найбільшу кількість голосів.

Обраним керівником вищу буде вважатися кандидат, який набрав понад 50% голосів, а в разі проведення другого туру - понад 50 відсотків голосів осіб, що взяли участь в голосуванні.

Закон набирає чинності на наступний день після опублікування.

Нагадаємо, Верховна рада схвалила цей законопроект 5 лютого 2021 року. Тоді документ підтримали 322 народних депутатів.

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