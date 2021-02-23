Зеленський схвалив нову процедуру обрання керівників вишів: що зміниться

Президент Володимир Зеленський сьогодні підписав закон, який передбачає оновлення процедури обрання керівників закладів вищої освіти в Україні. Документ запроваджує вибори у два тури.

Згідно зі схваленим законом, якщо у виборах взяли участь двоє чи більше кандидатів, і жоден з них не набрав більш як 50% голосів від загальної кількості претендентів, то на сьомий календарний день після проведення першого туру проводиться другий тур виборів.

Участь у другому турі виборів будуть брати 2 кандидати, які в першому турі набрали найбільшу кількість голосів.

Обраним керівником вищу буде вважатися кандидат, який набрав понад 50% голосів, а в разі проведення другого туру - понад 50 відсотків голосів осіб, що взяли участь в голосуванні.

Закон набирає чинності на наступний день після опублікування.