Зеленський ветував закон про відповідальність при закупівлі оборонної продукції

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Рада схвалила законопроект ще в 2016 році

Президент України Володимир Зеленський ветував законопроект №1793 (зареєстрований як №0975 в новому скликанні парламенту), який передбачає посилення кримінальної відповідальності за порушення під час закупівлі оборонної продукції. Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Останній етап проходження документу - готується на розгляд з вето президента.

"04.09.2019 повернуто з пропозиціями президента", - вказано на сторінці закону на сайті парламенту.

Зазначимо, що наразі текст пропозицій Зеленського до закону на сайті ВР відсутній.

Законом передбачалася кримінальна відповідальність за придбання продукції, робіт і послуг оборонного призначення, які не відповідають встановленим стандартам і вимогам технічних регламентів, якщо такі дії призвели до загрози заподіяння шкоди обороноздатності держави, якщо вони вчинені організованою групою або спричинили тяжкі наслідки.

Зокрема, порушення посадовою особою законодавства у сфері підтвердження відповідності, виготовлення, виробництва, реалізації, придбання продукції, робіт або послуг оборонного призначення, продукції або речового, матеріально-технічного забезпечення Збройних сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, всупереч встановленим законодавством правилам, стандартам або технічним регламентам у військовій сфері планувалося карати позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років.

Такі самі діяння, вчинені за попередньою змовою групою осіб, або вчинені службовою особою, яка займає відповідальне чи особливо відповідальне становище, або якщо вони призвели до заподіяння матеріальних збитків, які в 250 і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян, зриву виконання військовим підрозділом ( частиною, кораблем) оперативного (бойового) завдання або тяжких тілесних ушкоджень, загибелі людей чи інших тяжких наслідків хотіли карати позбавленням волі на строк від восьми до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

При цьому громадська спілка "Ліга оборонних підприємств України", до складу якої на даний час входить понад 60 підприємств ОПК, підкреслював, що набуття чинності цим законом призведе до створення реальної або потенційної загрози національній безпеці України у воєнній сфері, пов'язаної з ускладненням процедур і збільшенням термінів забезпечення ЗСУ озброєнням, військовою технікою і речовим майном.

Нагадаємо, Верховна рада 8 скликання підтримала законопроект "Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо відповідальності за порушення законодавства у сфері підтвердження відповідності, виготовлення, виробництва, реалізації, придбання продукції, робіт і послуг, що призвело до створення реальної або потенційної загрози національної безпеки України у військовій сфері" з пропозиціями п'ятого президента України Петра Порошенка ще в січні 2016 року.

Як писало РБК-Україна раніше, наприкінці січня 2019 року Порошенко підписав законопроект №9122 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення закупівлі продукції, робіт і послуг оборонного призначення за імпортом". Документ дозволить Міністерству оборони України та Генеральному штабу Збройних сил закуповувати за кордоном то, що партнери по НАТО готові поставляти Україні.