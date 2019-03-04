В Україні з'явилася база даних по перевірці заяв політиків на правдивість

Ілюстративне фото (voxukraine.org)

Наразі можна переглянути 1952 твердження українських політиків та перевірки до них

Фактчекінговий проект VoxCheck запустив базу даних із заявами політиків "Антологія брехні", де заяви можна перевірити на правдивість. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сторінку проекту.

Так, зараз можна переглянути 1952 твердження українських політиків та перевірки до них.

"База є першою в Україні спробою системно показати брехню та маніпуляції політиків на важливі для суспільства теми", - підкреслили у VoxCheck.

Зазначається, що метою проекту є не лише притягнення українських політиків до відповідальності, а й допомогти українцям розібратися у деяких складних темах, про які політики часто кажуть у медіа.

Додамо, що фактчекінговий проект громадської організації VoxUkraine працює з початку 2016 року. Так, перевіряються висловлювання українських політиків на економічну, законодавчу, соціальну та інші тематики, які містять дані та факти.

Як писало РБК-Україна у матеріалі "Заручники рейтингів: як соцопитування впливають на результати президентських виборів", результати соціологічних опитувань впливають на електоральні вподобання українців перед виборами президента України.

Нагадаємо, у лютому 2019 року громадяни України найчастіше висловлювали довіру волонтерським організаціям (їм довіряють 67% опитаних). Крім того, українці довіряють Збройним силам України (62%), Державній службі з надзвичайних ситуацій (61%), церкві (61%), добровільним батальйонам (57%).