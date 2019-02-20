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Соціологи визначили лідерів довіри і недовіри громадян

Новини » Суспільство    20.02.2019 - 21:47
Соціологи визначили лідерів довіри і недовіри громадян
Фото: Верховна рада (Віталій Носач, РБК-Україна)

Найбільше довіряють волонтерам, найменше - чиновникам

У лютому 2019 року громадяни України найчастіше висловлювали довіру волонтерським організаціям (їм довіряють 67% опитаних). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Центру Разумкова.

За даними опитування, також українці довіряють Збройним силам України (62%), Державній службі з надзвичайних ситуацій (61%), Церкві (61%), добровольчим батальйонам (57%).

До інституцій, який довіра висловлюються частіше, ніж недовіра, відносяться також Державна прикордонна служба (їй довіряють 52% опитаних, не довіряють - 36%), Національна гвардія України (відповідно 50% і 38%), ЗМІ України (відповідно 49% і 43%) та громадські організації (відповідно 45% і 41%).

Недовіра найчастіше висловлюється державному апарату (чиновникам) (83% їм не довіряють), ЗМІ Росії (83%), Верховній раді України(82%), судовій системі (78%), політичним партіям (77%), уряду України (75%), комерційним банкам (75%), президенту України (71%), прокуратурі  (70%), Національному банку України           (68%), Верховному суду (65%), Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (65%), Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) (64%), Національному агентству з питань запобігання корупції (НАЗК) (64%), Антикорупційному суду (62%), Конституційному Суду (62%), профспілкам (58%).

Баланс довіри/недовіри в лютому 2018 року, %

Соціологи визначили лідерів довіри і недовіри громадян

Дослідження було проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 7 по 14 лютого 2019 року в усіх регіонах України за винятком окупованих Росією територій. Опитано 2016 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, наприкінці 2018 року найменшою довірою громадян України користувалися президент (16%), уряд (11%), Верховна рада  (8%) та російські ЗМІ (4%).

За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного у листопаді - грудні 2018 року, лише третина (31%) респондентів очікують, що ситуація в Україні у результаті майбутніх виборів президента покращиться.

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