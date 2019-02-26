Опитування впливають на уподобання українців перед виборами, - соціологи

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За даними опитування, 43% українців довіряють даними соціологічних організацій

В Україні результати соціологічних опитувань впливають на електоральні вподобання українців перед виборами. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Заручники рейтингів: як соцопитування впливають на результати президентських виборів".

За даними опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), 43% опитаних довіряють даними соціологічних організацій, які давно працюють. При цьому 20% не довіряють.

Коментуючи вплив результатів соцопитувань на електоральні уподобання, директор КМІС Володимир Паніотто зазначив, що якщо люди бачать відсутність шансів на вихід у другий тур у їхнього кандидата, вони не будуть віддавати за нього свій голос. Це ж стосується і парламентських виборів.

Директор Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна підтвердила тенденцію, що виборці в такому випадку воліють голосувати за партію, яка як мінімум близька до виборчого бар'єра. Вона привела в приклад результати "Самопомічі" (2014) та "Свободи" (2012), які за даними опитувань трохи долали прохідний бар'єр, але на виборах отримували хороші результати.

У той же час Паніотто упевнений, що високі рейтинги в опитуваннях можуть зіграти проти кандидата або партія, так як це в деяких випадках демотивує виборців. В якості прикладів наводиться результат Віктора Януковича у 2004 році, за якого проголосувало менше, ніж очікувалося, а прихильники Віктора Ющенка більш активно взяли участь у виборах.

Подібна ситуація спостерігалася і під час парламентської кампанії 2014 року, коли частина прихильників "Блоку Петра Порошенка" зважаючи на його високі рейтинги переметнулася до "Народного фронту". За словами Ірини Бекешкіної, в цьому випадку дані досліджень показали найбільшу розбіжність з підсумками голосування за всю історію проведення передвиборних соцопитувань в Україні.

Проте директор соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович, навпаки, вважає, що вплив соціології на результати виборів дуже незначний і самі політики перебільшують її роль. Але, разом з тим, соціологія може вплинути на вибір деяких виборців, що вагаються.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президентський рейтинг у середині лютого очолили три кандидата - Володимир Зеленський, Петро Порошенко і Юлія Тимошенко.

Зазначимо, раніше також соціологи оцінили шанси партій потрапити до наступного складу парламенту.