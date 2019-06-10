В України підвищили вимоги до якості асфальту

Нові будівельні норми містять рекомендаційну вимогу - застосовувати модифіковані бітуми при укладанні асфальтобетонного покриття на більшості трас. Про це повідомляє прес-служба Мінрегіону.

Як зазначили в пре-службі, це стосується доріг І-ІІ категорій, а також інших категорій міжнародного і національного значення.

"За підрахунками експертів, такі зміни дозволять до 20% підвищити строк служби доріг з асфальтобетонним покриттям, покращити їх міцність та надійність в цілому", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, якщо сьогодні середній строк служби доріг складає близько 10 років, то завдяки цим змінам вони прослужать ще на 2-3 роки більше. При тому, що влаштування такого більш ефективного покриття на дорогах обійдеться до 10% дорожче.

Як повідомляло РБК-Україна, зміни до Державних будівельних норм вимагають на міжнародних автомобільних дорогах І-ї категорії використовувати спеціальні перевантажувачі при укладанні асфальтобетонного покриття, які вирівнюють температуру і склад асфальтобетонної суміші

Нагадаємо, Україна залучить в 2019 році на ремонт доріг 5 млрд гривень коштів міжнародних фінансових організацій. З масштабних проектів це капітальний ремонт дороги М-01 від Києва до транспортного вузла Кіпті в Чернігівській області, включаючи об'їзну дорогу міста Бровари.