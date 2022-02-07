В Україні потеплішає до +11 градусів: синоптики назвали дату

В Україні поточний тиждень почнеться з мокрого снігу, а завершиться потеплінням. Синоптики очікують, що з четверга повітря прогріється до +11 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Синоптики очікують на поточному тижні теплу і "м'яку" зимову погоду. Майже на всій території України вдень буде плюсова температура. Вночі прогнозуються невеликі морози в межах 3-5 градусів.

Перша половина цього тижня очікується похмурою з мокрим снігом і дощами. З четверга опади припиняться, а вдень повітря прогріється до +11.

З небезпечних явищ синоптики відзначили можливу ожеледицю на дорогах ночами. Крім того, в середу і четвер в західних областях очікується посилення вітру до 15-20 метрів в секунду.

Фото: погода в Україні 8 лютого (meteo.gov.ua)

У вівторок, 8 лютого, більшість регіонів України накриють опади у вигляді мокрого снігу та дощів. Температура повітря буде перебувати в межах від -1 до +5 вночі, а вдень - від 0 до +7 градусів.

Фото: погода в Україні 9 лютого (meteo.gov.ua)

У середу, 9 лютого, мокрий сніг і дощі на більшій частині території України збережуться. При цьому на півдні очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі температура становитиме від -1 до +1 градусів, вдень - від -1 до + 5.

Фото: погода в Україні 10 лютого (meteo.gov.ua)

У четвер, 10 лютого, опади у вигляді мокрого снігу і дощу пройдуть в північних і східних областях. Температура повітря вночі - від -1 до +1, вдень - від +2 до +11 градусів.

Фото: погода в Україні 11 лютого (meteo.gov.ua)

У п'ятницю, 11 лютого, опади припиняться в більшості регіонів України. На заході синоптики прогнозують дощі, а на півночі і сході - мокрий сніг. Температура повітря вночі очікується в межах від 0 до +3, вдень - від +2 до + 11 градусів.

Фото: погода в Україні 12 лютого (meteo.gov.ua)

У суботу, 12 лютого, в Україні істотних опадів не очікується. Вдень у західних регіонах пройде мокрий сніг. Стовпчики термометра вночі покажуть від - 1 до +3, вдень - від 0 до + 8 градусів.