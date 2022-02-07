ru ua
Пн, 07 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Штормовий вітер, мокрий сніг та дощ: синоптик дала прогноз погоди на завтра

Новость на русском →
Україна, Понеділок 07 лютого 2022 12:18
Штормовий вітер, мокрий сніг та дощ: синоптик дала прогноз погоди на завтра Фото: погода в Україні 8 лютого буде зі шквалами, мокрим снігом та дощем (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У вівторок, 8 лютого потужна циклонічна система принесе в Україну штормовий вітер та опади. При цьому дощі та мокрий сніг йтимуть переважно вночі, а вдень послабнуть.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на синоптика Наталку Діденко у Facebook.

Погода в Україні

За словами синоптика, завтра мокрий сніг йтиме найближчої ночі повсюди, проте вдень атмосферні фронти зсунуться у східному напрямку.

Тому вдень північні області та більшість західних (окрім Карпат), а також значної частини центральних областей (окрім Полтавської області та Дніпропетровської) позбудуться опадів. Витіснить їх антициклон Holm.

Втім на сході, півдні, а також у Полтавській області та в Дніпрі місцями випадатиме мокрий сніг та дощ. Там ще перебуватимуть атмосферні фронти.

Як пояснила синоптик, через протистояння фронтів, циклонічності з одного боку та антициклону з іншого - в Україні завтра посилиться північно-західний вітер, місцями можливо до штормових поривів.

Температура повітря у більшості наших областей коливатиметься близько нуля, у південній частині очікується +2 +7 градусів.

На поточному тижні в Україні погода передбачається порівняно теплою, вітряною та вологою, проте без якихось серйозних опадів.

Погода в Києві

У Києві опади можливі найближчої ночі, а завтра вдень - навряд. Разом з тим вітер у вівторок в столиці буде сильним, північно-західних напрямків, місцями до 15-18 метрів за секунду.

Температура повітря у місті завтра очікується від -1 морозу до +1 тепла.

Нагадаємо, за даними Укргідрометцентру, на цьому тижні погода в Україні буде теплою.

Додамо, у горах оголошено штормове попередження, є загроза сходження лавин.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні
NEWS
Як вийти на пенсію у 60 років: названо важливу умову
Як вийти на пенсію у 60 років: названо важливу умову
DAILY
Кінець "срочки". Чому в Україні скасовують призов до армії і чим його замінять
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Кінець "срочки". Чому в Україні скасовують призов до армії і чим його замінять