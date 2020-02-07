В Україні збудують дві військові бази за стандартами НАТО

Фото: Андрій Загороднюк (mil.gov.ua)

Бази побудують у Луганській та Донецькій областях

У Маріуполі та Сєвєродонецьку побудують військові бази за стандартами НАТО. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

За словами очільника відомства Андрія Загороднюка, одним із пріоритетів діяльності нової команди Міністерства є розвиток будівництва інфраструктури.

"Ми плануємо збудувати декілька якісних інфраструктурних об’єктів, щоб всі знали, що в нас теж можуть бути військові бази за стандартами НАТО. Зокрема, це два об’єкти, які ми будуємо в чистому полі. Це будуть військові бази: одна - у Маріуполі, інша - у Сєвєродонецьку", - повідомив міністр.

Також Загороднюк заявив, що до кінця 2020 року буде закінчено будівництво бригадного містечка на полігоні Широкий лан у Запорізькій області.

Нагадаємо, раніше МЗС України назвало ключові кроки для отримання плану щодо членства в НАТО.

Також РБК-Україна повідомляло, що в січні Збройні сили України почали впровадження дорожніх карт переходу на стандарти НАТО.