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ВСУ почнуть впровадження дорожніх карт НАТО в січні

Новини » Політика     22.01.2020 - 11:38
ВСУ почнуть впровадження дорожніх карт НАТО в січні
Фото: Андрій Загороднюк (РБК-Україна)

Дорожні карти будуть застосовуватися окремо по кожному виду і роду військ

Збройні сили України в січні почнуть впровадження дорожніх карт переходу на стандарти НАТО. Про це заявив міністр оборони Андрій Загороднюк в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

За його словами, дорожні карти були узгоджені і підтримані Північноатлантичним альянсом. Вони містять кілька сотень стандартів НАТО.

"У Брюсселі у нас були системні зустрічі, на яких ми домовилися про дорожніх картах переходу на стандарти Альянсу. Перші дорожні карти вже будуть в січні, тому що там стандартів кілька сотень", - повідомив Загороднюк.

Міністр оборони зазначив, що дорожня карта буде застосовуватися окремо за видами і родами військ, бо їх стан знаходиться на разом рівні.

"У деяких воно таке, що можна вже завтра проходити сертифікацію, в деяких її вже пройшли, наприклад, в Силах спеціальних операцій, а в деяких - необхідно будувати все з самого початку", - сказав Загороднюк.

Також він заявив, що Військово-морські сили України на даний момент фактично відповідають критеріям НАТО, оскільки більшість персоналу проходили службу і навчання в структурах Альянсу.

Нагадаємо, 12 грудня Україна підписала оновлену редакцію дорожньої карти Україна-НАТО з оборонно-технічного співробітництва. Документ був підписаний в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі на 28-му засіданні Спільної робочої групи Україна-НАТО з оборонно-технічного співробітництва (СРГО).

Також РБК-Україна писало, що Андрій Загороднюк назвав перехід української армії на стандарти НАТО і військову освіту головними пріоритетами нового формату співробітництва з Альянсом.

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