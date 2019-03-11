В Україні пориви вітру збережуться до завтра

12 березня вночі на півночі Лівобережжя пориви вітру 15-20 м/с

Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) продолжают ликвидировать последствия ветра в Украине, сегодня и завтра сохранятся сильные порывы ветра. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По состоянию на 19:00 наблюдаются порывы ветра до 25 м/с в Киевской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской областях и в городе Киеве.

Сейчас, по данным синоптиков Укргидрометцентра, в Украине прогнозируются порывы ветра 15-22 м/с, во Львовской, Волынской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Полтавской областях 25-30 м/с (II уровень опасности).

В Киеве и Киевской области до конца суток 11 марта порывы ветра 25-30 м/с (II уровень опасности). Отметим, 12 марта ночью на севере Левобережья порывы ветра 15-20 м/с.

Напомним, из-за ветра в Киеве, по состоянию на 17:00, спасатели КАРС "Киевская служба спасения" и Главного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в г. Киеве имеют в работе 41 заявку на ликвидацию последствий сильного ветра.

Добавим, завтра погода в Украине ожидается дождливая, температура до +10.