Синоптики розповіли про погоду в Україні 12 березня

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Завтра в деяких областях очікуються дощі, температура до +10

Завтра погода в Україні очікується дощова, температура до +10. Про це повідомляє "Укргідрометцентр".

За даними синоптиків, завтра у західних, вдень і в північних областях невеликий сніг з дощем, у південній частині, Донецькій, Луганській і Дніпропетровській областях помірний мокрий сніг і дощ. Вдень у Криму та Приазов'ї значні опади. На решті території без істотних опадів.

Вітер північно-західний, у південній та східній частинах з переходом на північно-східний, 7-12 м/с, вночі на півночі Лівобережжя пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від -4 до +1 градусів. На узбережжі морів та в Криму до +5; вдень до +7, на Закарпатті до +10.

Нагадаємо, погода у Києві побила чотири температурні рекорди на вихідних 8-9 березня 2019 року. Зокрема, 8-9 березня за даними спостережень метеостанції обсерваторії в Києві побито 4 температурних рекорди. 8 березня в столиці середньодобова температура повітря вперше за 139 років становила +10,1, що на 1,6 вище попереднього рекордного значення температури для цього дня в 2016 році.

Додамо, що похолодання в Україні буде зберігатися на цьому тижні. Додамо також, в Українському гідрометцентрі попередили, що в найближчі три години і до кінця доби 11 березня в Києві пориви вітру 25-30 м/с (II рівень небезпеки, оранжевий).

Погода в Україні в найближчі дні погіршиться, очікується штормовий вітер і невеликі морози вночі.