Україні допомагає воювати таємна мережа "командос" зі США та їхніх союзників, - NYT

Більша частина цієї роботи виконується за межами України, зокрема на армійських базах у Німеччині, Франції та Великій Британії. За словами офіційних осіб США, "командос" також передають українському командуванню секретну інформацію про війська РФ. При цьому на території України раніше працювали кілька десятків "командос" з інших країн НАТО, включаючи Великобританію, Францію, Канаду і Литву.

"Командос" також консультують українські війська при формуванні наземних каналів постачання зброї та іншої військової допомоги до лінії фронту, а також з метою запобігання потенційним загрозам для цих логістичних шляхів. "Командос" консультують українське командування зі штабів в інших частинах країни, або віддалено по зашифрованих каналах зв'язку.