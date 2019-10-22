В Укргідрометцентрі прогнозують похолодання і нічні морози

Фото: осінь у Києві (РБК-Україна)

Температурний фон повернеться до норми після "бабиного літа"

Похолодання в Україні очікується на початку наступного тижня, з 28 жовтня. Про це в коментарі РБК-Україна сказала заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня.

Як зазначила синоптик, температурний фон іде на зниження, але до кінця тижня буде тепло - 15-18 градусів вдень і 8-10 градусів вночі.

"Денна температура буде нижчою 20 градусів через ранковий туман, який затримує прогрівання", - додала вона.

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, з понеділка, 28 жовтня, очікується зниження температури, а на початку листопада температура впаде до мінусової вночі і до 5 градусів тепла вдень.

Голеня повідомила, наприкінці жовтня температура в Україні повернеться до кліматичної норми, а на початку листопада - може бути і нижчою за норму.

Як повідомляло РБК-Україна, у суботу, 12 жовтня, в Києві розпочалося "бабине літо", після чого було встановлено декілька температурних рекордів.

За прогнозом Укргідрометцентру, середня місячна температура жовтня 2019 року в Україні становитиме 7-12 градусів, в гірських районах 6-7 градусів тепла, що близько до середніх багаторічних значень.