За два роки безвізу майже 9 млн українців отримали біометричні паспорти

Фото: паспортний контроль на кордоні (dpsu.gov.ua)

Кількість українців, які отримують закордонні біометричні паспорти, постійно зростає

За два роки безвізового режиму з Європейським союзом майже 9 млн громадян України отримали біометричні паспорти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної міграційної служби.

За інформацією відомства, кількість українців, які отримують закордонні біометричні паспорти, постійно зростає. Так, у 2018 році зареєстровано рекордну кількість виданих закордонних паспортів - понад 5 млн.

У 2017 році приблизно 3 млн громадян України отримали біометричні паспорти, в 2016 - 2,3 млн осіб. Для порівняння, у 2014 році закордонні паспорти старого зразка отримали 1,7 млн громадян.

За даними відомства, за перший квартал 2019 року видано менше мільйона документів. Для порівняння, за аналогічний період минулого року біометричні паспорти отримали 1,2 млн українців.

З моменту введення біометричних паспортів в січні 2015 року майже 15 млн українців отримали закордонні паспорти нового зразка.

Нагадаємо, дані опитування компанії Research & Branding Group свідчать, що станом на травень 2019 року половина українців заявляють (52%), що ніколи не були за кордоном.