В Україні підготували понад 60 об'єктів для обсервації

В Україні для обсервації громадян, які повертаються через пандемію коронавірусу, підготували 61 об'єкт. Про це йдеться в повідомленні на сайті президента за підсумками селекторної наради Володимира Зеленського з представниками уряду і відомств, залучених в боротьбу з коронавірусом.

Повідомляється, що в країні вже готовий 61 заклад для обсервації українців, що прибувають з-за кордону. За словами Зеленського, умови на цих об'єктах мають бути комфортними.

"Всі пункти повинні бути перевірені, там повинні бути необхідні умови для ізоляції і обов'язково - для комфортного проживання", - підкреслив він.

Секретар Координаційної ради щодо протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко додав, що до цих об'єктів - готелі і санаторії - вже направлено окуляри, костюми та маски, які захистять гостей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українцям на обсервації будуть робити ПЛР-тести на п'ятий-шостий день. У разі негативного результату людину відправлять на самоізоляцію додому.

Зазначимо, число заражених в Україні наближається до 550.