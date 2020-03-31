В Украине подготовили более 60 объектов для обсервации

В Украине для обсервации граждан, которые возвращаются из-за пандемии коронавируса, подготовили 61 объект. Об этом говорится в сообщении на сайте президента по итогам селекторного совещания Владимира Зеленского с представителями правительства и ведомств, вовлеченных в борьбу с коронавирусом.

Сообщается, что в стране уже готово 61 заведение для обсервации украинцев, прибывающих из-за рубежа. По словам Зеленского, условия на этих объектах должны быть комфортными.

"Все пункты должны быть проверены, там должны быть необходимые условия для изоляции и обязательно - для комфортного проживания", - подчеркнул он.

Секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко добавил, что в эти объекты - гостиницы и санатории - уже направлены очки, костюмы и маски, которые защитят прибывших гостей.

Напомним, ранее сообщалось, что украинцам на обсервации будут делать ПЦР-тесты на пятый-шестой день. В случае отрицательного результата человека отправят на самоизоляцию домой.

Отметим, число зараженных в Украине приближается к 550.