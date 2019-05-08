ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Синоптики попередили про різке погіршення погоди

Новини » Суспільство    08.05.2019 - 09:07
Синоптики попередили про різке погіршення погоди
Фото: Україну накрию дощі (РБК-Україна)

На заході України дощі можливі підтоплення

Погода в Україні 8 травня знову погіршиться, на лівобережній частині очікуються грози і шквалистий вітер. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що сьогодні на Лівобережжі місцями очікуються грози, вдень у східній частині шквали до 15-20 м/с (II рівень небезпеки, жовтий). Вночі 8-9 травня в західних областях прогнозуються заморозки на поверхні ґрунту до -3 (I рівень небезпеки, жовтий). У Карпатах сильні заморозки у повітрі до -3 (II рівень небезпеки, оранжевий).

Крім того, біля Тисмениці (Івано-Франківська область) очікується підйом рівнів води на річці Ворона з підтопленням господарських об'єктів. У зв'язку з опадами вода підніметься на ділянці річки Прут від Коломиї до державного кордону, на правих притоках Прип'яті в межах Львівської, Волинської, Рівненської та Житомирської областей, на Дністрі на ділянці Галич - Нижній - Заліщики.

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко попередила про те, що на півночі та в більшості центральних областей України відчутно похолодає.

 

Синоптики попередили про різке погіршення погоди
Новини України грозаветерПогода
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся