ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Івано-Франківській області затопило житлові будинки

Новини » Суспільство    08.05.2019 - 10:31
В Івано-Франківській області затопило житлові будинки
Фото: підтоплення в Івано-Франківській області (if.dsns.gov.ua)

У ДСНС розповіли про вихід річок з берегів

У населених пунктах Івано-Франківської області через негоду затопило кілька житлових будинків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на обласне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що рятувальники відкачали воду в селах Ямниця і Старий Лисець Тисменицького району, в Косові, урочищі Дем'янів лаз і в селі, а також у Калуші та селищі Богородчани.

Напередодні ввечері в зв'язку з підйомом рівня води в річці Ворона були виставлені рятувальні пости в місцях переливу води через дороги в селі Слобідка в напрямку села Чорнолизці, а також у селі Підпечари. Також повідомляється, що 8 травня в селі Слобідка Тисменицького району станом на 7:30 рятувальний пост управління ДСНС через водну перешкоду перевіз 15 осіб.

 

Фото: підтоплення в Івано-Франківській області (if.dsns.gov.ua)

Нагадаємо, раніше синоптики попередили про різке погіршення погоди. Зокрема, на Лівобережжі місцями очікуються грози, вдень у східній частині шквали до 15-20 м/с (II рівень небезпеки, жовтий). Вночі 8-9 травня в західних областях прогнозуються заморозки на поверхні ґрунту до -3 (I рівень небезпеки, жовтий). У Карпатах сильні заморозки у повітрі до -3 (II рівень небезпеки, оранжевий).

У Карпатах знайшли всіх постраждалих при падінні вантажівки
Новини України ДСНСІвано-Франківська областьзатопление
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся