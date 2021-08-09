В Україні планують створити Федерацію ветеранського спорту, - міністр

У міністерстві хочуть зайнятися розвитком ветеранського спорту, українську збірну запросили у вересні на Ігри воїнів у США.

"Але поки немає чіткого правового регулювання ветеранського спорту. У Раді знаходиться проект змін до закону про фізичну культуру і спорт, має бути окрема Федерація ветеранського спорту, календар змагань, план зборів тощо", - заявила міністр.

За її словами, це розвиток спорту в громадах, щоб підтягувати ветеранів у цей вид соціальної активності.

"Щоб це не 40 людей були залучені, яким забезпечуються умови і підготовка, а широкі кола ветеранів і членів їх сімей могли долучитися", - сказала Лапутіна.