В Україні планують відкрити представництво Airbus

Фото: Аваков провів зустріч з представником Airbus (mvs.gov.ua)

Арсен Аваков провів зустріч з віце-президентом Airbus Helicopters Олів'є Мишелоном

В Україні планують відкрити представництво однієї з найбільших авіабудівних компаній в світі Airbus. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Повідомляється, що в понеділок, 4 листопада, Аваков провів зустріч з віце-президентом Airbus Helicopters Олів'є Мишелоном.

В Оксфорді з віце-президентом Airbus Helicopters Олів'є Мишелоном обговорили постачання вертольотів для Авіації МВС на 2020 рік і запуск нового сервісного центру. У планах - відкриття представництва Airbus в Україні", - повідомив глава МВС.

Також він зазначив, що в 2020 році Airbus поставить Національної поліції України, Державній прикордонній службі, Державній службі з надзвичайних ситуацій та Національної гвардії ще 10 вертольотів моделей Н225, Н145 і Н125.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лоукостер Wizz Air почав регулярні прямі рейси з Братислави (Словацька Республіка) в Одесу. Рейси будуть літати двічі на тиждень - по середах і неділях.

Також РБК-Україна писало, що Державна служба України з надзвичайних ситуацій отримала другий вертоліт в рамках поставок французької компанії Airbus Helicopters.