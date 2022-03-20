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Глава Мінфіну виключив дефолт України

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Україна, Неділя 20 березня 2022 08:58
Глава Мінфіну виключив дефолт України Фото: міністр фінансів Сергій Марченко (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Олександр Білоус

Україна в даний час обслуговує свої борги в повному обсязі. Дефолт країні не загрожує.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра фінансів Сергія Марченка під час телемарафону 19 березня.

"Дефолт нам не погрожував і не загрожує. По-перше, не така велика, особливо в цьому році, у нас боргове навантаження. По-друге, ми ретельно обслуговуємо наші борги. Такі слова ми не вживаємо", - сказав він.

При цьому він висловив надію, що для Росії дефолт "незабаром настане".

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