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Третина економіки України зараз не функціонує, - Мінфін

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Україна, Неділя 20 березня 2022 08:21
Третина економіки України зараз не функціонує, - Мінфін Фото: міністр фінансів
Автор: Олександр Білоус

В даний час близько 30% бізнесу повністю або тимчасово зупинило роботу в Україні. Це попередні дані на основі збору податків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра фінансів Сергія Марченка під час телемарафону 19 березня.

За його словами, попередні розрахунки зі сплати податків свідчать, що близько 30% економіки або не працює, або тимчасово не працює. Це підрахунки на основі зі сплати податку на доходи фізичних осіб, а також ЄСВ".

"Третина економіки зараз не функціонує", - сказав Марченко.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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Міністерство фінансів України
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