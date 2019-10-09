В Україні очікуються заморозки

Погода в Україні 10 жотвня погіршиться, синоптики попередили про заморозки, які коливатимуться від 0 до -3. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Синоптики зазначають, що в ніч з 9 та 10 жовтня у східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях очікуються заморозки на поверхні грунту, які можуть досягнути -3.

Зазначимо, синоптики Укргідрометцентру дали прогноз погоди на сьогодні. Так, у Закарпатській, Львівській, Тернопільській, Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях очікуються дощі. Натомість, температура повітря, порівняно з понеділком, в Україні підніметься.

Крім того, за прогнозом Українського Гідрометцентру, на цьому тижні в Україні потепліє до +20.

Синоптик Наталка Діденко розповіла, що бабине літо прийде у неділю, 13 жовтня. Хоча вночі 9 жовтня ще спостерігатимуться заморозки, однак вдень у середу розпочнеться потепління.

Зазначимо, що у столиці сьогодні очікуються дощі. Температура повітря вдень досягне 10+12, вночі +3+5.