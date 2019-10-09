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Сьогодні в Україні потепліє і пройдуть дощі

Новини » Суспільство    09.10.2019 - 08:00
Сьогодні в Україні потепліє і пройдуть дощі
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У західних та північних областях очікуються дощі

Погода в Україні 9 жовтня покращиться, температура повітря підніметься, але очікуються дощі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

У західних областях очікуються дощі. Без опадів тільки у Чернівецькій, Івано-Франківській, Хмельницькій та Вінницькій областях. Температура повітря вдень досягне +12+14, вночі очікується +3+6.

Сьогодні в Україні потепліє і пройдуть дощі

На півночі країни також дощі. Там температура повітря вдень досягне +7+11, вночі очікується -1+4.

У всіх областях очікується мінлива хмарність. На сході країни температура повітря вдень досягне +10+12, вночі очікуються заморозки від -1 до -3. У південних областях буде тепло. Температура повітря вдень досягне +16+18, вночі очікується -1+6.

Прогноз в Києві

У столиці сьогодні очікуються дощі. Температура повітря вдень досягне 10+12, вночі +3+5.

Сьогодні в Україні потепліє і пройдуть дощі

Нагадаємо, за даними синоптика Наталки Діденко, бабине літо прийде у неділю, 13 жовтня.

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