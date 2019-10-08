В Україні цього тижня потеплішає до +20

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Тепло повертається не надовго

Погода в Україні в період з 9 по 12 жовтня покращиться, очікується значне потепління. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

9 жовтня

На півдні України очікується значне потепління до +17 градусів тепла. У західних областях очікується від +10 до +14, а місцями повітря прогріється навіть до +17 градусів. На сході, півдні і у центрі - без опадів. На півночі України буде трохи холодніше - від +7 до +9 градусів. У центрі України температура коливатиметься від +11 до +15 градусів. Синоптики відзначають, що в східних областях - Донецькій і Луганській температура 9-11 градусів тепла.

У Києві, за даними синоптиків, температура повітря досягне 9-11 градусів тепла, вночі 3-5 градусів тепла.

10 жовтня

В Україні тепло ще буде триматися. У південних областях повітря прогріється до +19 градусів, а в Криму - до +20. Майже у всіх областях, окрім сходу та півдня, пройдуть дощі. Нічна температура коливатиметься від +3 до +5 на сході, від +5 до +8 на заході і від +9 до +13 на півдні України.

11 жовтня

По всій Україні пройдуть дощі. У північних та західних областях вдень температура коливатиметься від +12 до +17 градусів тепла. На сході України від +14 до +17 градусів. На півдні повітря прогріється до +19 градусів тепла. Вночі у всіх областях України температура повітря буде досягати позначки від +6 до +10 градусів тепла. На півдні України вночі буде тепло - від +9 до +13 тепла.

12 жовтня

У всіх областях України пройде дощ. Разом з тим тепла погода залишиться в південних областях. Там температура повітря залишиться на рівні 17-19 градусів тепла і 9-12 градусів тепла вночі. На півночі і заході температура буде від +12 до +14 градусів, вдень від +6 до +9 уночі. В центрі вдень - від +14 до +17 тепла, вночі - від +7 до +10. У східних областях від +14 до +17 вдень і близько 7-9 градусів тепла вночі.

Як повідомляло раніше РБК-Україна, за прогнозом синоптика Наталки Діденко, тепло в Україну повернеться 9 жовтня, але ненадовго.