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На вихідних в Україні дощі посиляться, можливий град

Новини » Надзвичайні події    07.06.2019 - 12:59
На вихідних в Україні дощі посиляться, можливий град
Фото: погода в Україні (Віталій Носач/РБК-Україна)

При цьому температура повітря буде високою

Погода в Україні 8-9 червня буде дощовою: зокрема дощі посиляться і можливий град. Про це написала синоптик Наталка Діденко у своєму Facebook.

При цьому, як зазначила Діденко, температура повітря буде високою.

На вихідних в Україні дощі посиляться, можливий град

"8-9 червня у західних областях України, на Вінничині, Житомирщині, Кропивниччині, Черкащині, місцями на Одещині, Миколаївщині та в суботу ще й на Харківщині - короткочасні грозові дощі. При грозах ймовірне посилення дощу до зливи, шквали та подекуди град. Решта території, яка не увійшла в цей список - суха повітряна маса - більшість сходу, півдні та подекуди центр. Температура повітря буде високою - спека", - написала вона.

На вихідних в Україні дощі посиляться, можливий град

Синоптик зазначила, що у денні години стовпчики термометрів досягнуть +26 +32 градусів, на півдні та сході місцями до +32 +34 градусів, у західних областях у неділю посвіжішає до +22 +27 градусів.

"У Києві 8-9 червня є ймовірність короткочасних дощів із грозами, проте сонця також вистачатиме. Спека досягне +28 +30 градусів. На наступному тижні спека розкрутиться ще більше, візьміть це до уваги", - підкреслила Діденко.

Як писало РБК-Україна, погода в Україні 7 червня 2019 року буде дощовою, очікуються грози, температура повітря вдень сягне +29.

Нагадаємо, в трьох областях через погіршення погодних умов спостерігається підтоплення населених пунктів.

Додамо також, 6 червня у Кіровоградський і Вінницькій області через різку зміну погоди було підтоплено понад 40 житлових будинків, а також присадибні ділянки та підвальні приміщення.

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